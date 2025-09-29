Elezioni Regionali Calabria, Antoniozzi: “Tridico persona perbene ma troppa spocchia. Occhiuto? Di un altro livello”

“Pasquale Tridico è veramente una persona perbene, un avversario che ho apprezzato in queste settimane. Anche se, paradossalmente, usa troppa spocchia”. Lo dichiara l’on. Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di FdI alla Camera. “Parlare sempre di se stessi come docente, come chi ha insegnato a Los Angeles o Parigi significa -aggiunge Antoniozzi- mostrarsi come distanti dalla realtà. Cosa dovrebbe dire Giuseppe Nicolò, reggino, a cui hanno affidato la traduzione del Dsm in Italia e i cui libri sono in testa su Amazon? O cosa dovrebbero dire tanti altri accademici calabresi in giro per il mondo?”.

“Io credo che Tridico possa fare bene alla Calabria come parlamentare europeo ma non ha la vocazione per fare il presidente della Regione: non è una critica, perché credo che anche il sottoscritto avrebbe le stesse difficoltà. Roberto Occhiuto è di un altro livello -conclude Antoniozzi- e lo si nota: c’è chi lo accusa di essere autoriferito, ma in realtà è un lavoratore instancabile. E’ un politico eccellente. Ha commesso sbagli? Si, ovviamente. Non mi sono piaciuti diversi burocrati e amministratori di enti di sottogoverno ma credo che le cose cambieranno. E che non sbagliare sia umanamente impossibile”.