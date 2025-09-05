Elezioni Regionali Calabria, Antonio De Caprio annuncia la candidatura con Forza Italia

Antonio De Caprio ha ufficializzato oggi la sua candidatura alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre, firmando i documenti necessari e confermando così la scelta di tornare ad essere parte attiva della vita politica calabrese. Una decisione che segna l’avvio di un nuovo percorso, maturata con consapevolezza, passione e senso di responsabilità. “Sono convinto che sia arrivato il momento di rimettermi in gioco, per tutti noi che questa terra la amiamo davvero e vogliamo vederla crescere”, ha dichiarato.

Il ritorno in campo di De Caprio si colloca in un momento cruciale per la Calabria, che mai come ora ha bisogno di stabilità e di una visione di lungo periodo. La candidatura si fonda sulla volontà di contribuire alla crescita della Regione con idee, energia e progetti capaci di rispondere ai bisogni reali della comunità, in continuità col lavoro portato avanti negli ultimi anni dal Presidente Occhiuto, che ha saputo porre solide basi per lo sviluppo della Calabria.

“Questa per me non sarà solo una sfida politica, ma anche personale – ha aggiunto De Caprio -. Mio padre mi ha trasmesso valori che porto sempre con me: il senso civico, il rispetto per la comunità e la convinzione che l’impegno di ciascuno possa fare la differenza. È con questi insegnamenti che affronto questa nuova avventura”.

De Caprio con Forza Italia

De Caprio correrà nelle liste di Forza Italia a sostegno di Roberto Occhiuto Presidente. Nel presentare la sua candidatura, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente Roberto Occhiuto per aver fortemente voluto la sua ricandidatura. “La Calabria non ha bisogno di promesse vuote, ma di serietà, lavoro e responsabilità. Io ci sono, con passione, con competenza e con la volontà di restituire a questa terra tutto quello che mi ha dato”, ha concluso De Caprio.