Elezioni regionali Calabria, a Piazza Camagna la presentazione dei candidati del Pd

Domani, mercoledì 10 settembre, alle ore 11.00 a piazza Camagna a Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei candidati del Pd nel collegio Sud alle prossime elezioni regionali.

Saranno presenti tutti i candidati: i sindaci Giuseppe Falcomatà (Reggio Calabria), Giuseppe Ranuccio (Palmi) e Vincenzo Maesano (Bovalino), Patrizia Carmen Rodi Morabito, imprenditrice agricola e dirigente Coldiretti; Lucia Nucera, assessore alle Politiche sociali del Comune di Reggio Calabria; Maria Teresa Floccari, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Siderno; oltre al consigliere regionale uscente Giovanni Muraca.

Alla conferenza prenderanno parte anche il segretario provinciale della Federazione Metropolitana del Pd di Reggio Calabria, Giuseppe Panetta, ed il segretario cittadino del partito Valeria Bonforte.

L’incontro sarà l’occasione per illustrare alla stampa e alla cittadinanza la squadra del Pd nel collegio Sud, che unisce esperienze amministrative di primo piano e la passione civile di chi rappresenta con competenza e credibilità i territori.