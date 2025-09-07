Elezioni Regionali Calabria, a Palmi bagno di folla all’inaugurazione della sede elettorale di Ranuccio

Bagno di folla all’inaugurazione della sede elettorale di Giuseppe Ranuccio a Palmi. Il Sindaco di Palmi e Consigliere Metropolitano di Reggio Calabria, candidato nella lista del Partito Democratico, ha aperto ufficialmente la sede elettorale nel cuore della città, accolto da tantissimi cittadini e sostenitori. All’evento ha preso parte anche il Segretario provinciale del Pd, Federazione metropolitana di Reggio Calabria, Peppe Panetta, insieme a rappresentanti del territorio che hanno voluto testimoniare vicinanza e sostegno.

Nel suo intervento, Giuseppe Ranuccio ha dichiarato: “dobbiamo crederci e sono convinto che se faremo una campagna elettorale come noi sappiamo fare, mettendoci la faccia, spendendo la nostra credibilità, i nostri valori, la nostra competenza, la nostra lealtà, che negli anni e nel tempo paga sempre, potremo davvero fare la differenza. Con un impegno coerente, all’insegna di trasparenza e legalità che sempre hanno contraddistinto il nostro operato, sono convinto che potremo cambiare la Calabria e scrivere una nuova, importante pagina per Palmi, per l’Area Metropolitana e per tutta la regione”. L’inaugurazione si è trasformata in una serata di grande partecipazione ed entusiasmo. La sede resterà sempre aperta, come punto di riferimento e di ascolto per cittadini, giovani e associazioni.