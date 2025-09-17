Elezioni Regionali Calabria, a Mirto di Crosia comizio di Occhiuto e Cannizzaro

Sarà a Piazza Dante a Mirto Crosia la partenza della campagna elettorale di Antonio Russo, candidato al Consiglio regionale della Calabria con Forza Italia. L’appuntamento è per giovedì 18 settembre, alle ore 19:00, in un evento pubblico che vedrà la partecipazione di figure di primo piano del centrodestra calabrese e che si concluderà con l’intervento del presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto.

Interverranno, tra gli altri, Pasqualina Straface, consigliere regionale uscente e candidata al rinnovo, Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura e candidato al Consiglio regionale, e Francesco Cannizzaro, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia.