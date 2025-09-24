Elezioni Regionali Calabria: a Lamezia incontro pubblica con Occhiuto, Cannizzaro e Ionà

In vista delle prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025, a Lamezia Terme si terrà un incontro pubblico domenica 28 settembre alle ore 20 presso Piazzetta San Domenico , che vedrà l’intervento di Emanuele Ionà, Francesco Cannizzaro e Roberto Occhiuto. All’iniziativa prenderanno parte anche sindaci e amministratori del territorio, testimoniando il sostegno e l’impegno condiviso per il futuro della Calabria.

“Questo appuntamento – dichiara Emanuele Ionà candidato al Consiglio regionale nella lista Occhiuto Presidente – sarà un momento di confronto con la comunità e le istituzioni locali per illustrare progetti concreti e prospettive in linea con le reali esigenze del territorio, avendo come obiettivo quello di favorire uno sviluppo equilibrato e sostenibile della Calabria”.