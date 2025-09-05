Elezioni Regionali Calabria: 8 liste a sostegno di Occhiuto, Sud chiama Nord di Cateno De Luca presenta i propri candidati

Non saranno sette ma otto le liste a sostegno di Roberto Occhiuto, candidato presidente del centrodestra alle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. “Sud chiama Nord sarà presente con la propria lista e con convinzione sosterremo il presidente Occhiuto. Il lavoro fatto in Calabria in questi anni è evidente a tutti e sposa in pieno quello che è il marchio di fabbrica di Sud chiama Nord: la buona amministrazione. Con Roberto siamo legati da un’amicizia storica, insieme abbiamo lavorato negli anni scorsi su norme a sostegno della Calabria: ad esempio quella dell’aeroporto di Reggio Calabria, che ho portato a termine con lui quando ero al governo e ricoprivo il ruolo di viceministro, oppure la stabilizzazione dei precari della Giustizia. Orgogliosi di metterci la faccia e di scendere in campo”, evidenzia Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, il partito fondato da Cateno De Luca.

“Nelle nostre liste ospiteremo anche gli amici del partito Animalista, frutto di un lavoro sinergico fatto su temi comuni come la battaglia in Parlamento portata avanti da ScN sui reati contro gli animali. Legge che porta la firma proprio del nostro Francesco Gallo. Il percorso avviato da Cateno De Luca in Sicilia oggi si sta allargando sempre di più nelle altre regioni d’Italia. Per un Sud sempre più protagonista. Avanti”, puntualizza Castelli.