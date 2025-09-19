Elezioni Regionali, Bruno candidato in Campania: “centrodestra non ci rappresenta”

Elezioni Regionali, Bruno candidato in Campania: "centrodestra non ci rappresenta, puntiamo a raccogliere 20 mila voti"

Regionali Basilicata
Foto di Francesco Cutro / Ansa

Si è svolta presso la Direzione Nazionale del Movimento Idea Sociale, a Palazzo Maddaloni a Napoli, una riunione organizzativa e di coordinamento per la prossima presentazione delle liste per le elezioni regionali nelle cinque province Napoli, Caserta, Avellino, Benevento e Salerno con i capolista e i dirigenti locali. Sull’argomento il segretario nazionale del Movimento Idea Sociale e candidato alla presidenza della Regione, Raffaele Bruno, ha dichiarato: “puntiamo a prendere ventimila voti in tutta la Campania. Per noi centrodestra e centrosinistra rappresentano il rovescio della stessa medaglia. Entrambi hanno malgovernato questa regione affossandola sempre di più e non risolvendone gli atavici problemi”, rimarca.

“Agli amici di centrodestra che stanno versando lacrime da coccodrillo, accusandomi di poter essere determinante per fargli perdere le elezioni in Campania e far vincere Fico, rispondo che loro non ci rappresentano e che spartiscono la torta con la sinistra ad ogni livello in un consociativismo politico vergognoso. Quindi per noi sono soltanto avversari politici come tutti gli altri”, conclude Bruno.

