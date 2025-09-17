Elezioni Regionali, Bonelli: “siamo in crescita, aspettative buone nelle Marche e in Valle d’Aosta”

“Abbiamo buone aspettative per questa tornata di elezioni nelle Marche e in Valle d’Aosta. Credo che come Alleanza Verdi e Sinistra siamo in crescita in tutta Italia e confermeremo questa tendenza. Siamo un progetto ambizioso perché siamo un progetto coraggioso, che ha l’ambizione di cambiare questo paese e di cambiare il governo dei singoli territori e soprattutto quello nazionale, costruendo un’alternativa credibile ad una pessima destra”. Lo ha detto Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e tra i leader di Alleanza Verdi Sinistra, a margine di un evento elettorale ad Aosta.

“Oggi c’è un gran bisogno, dalle questioni sociali che mordono la vita della maggioranza degli italiani nonostante la propaganda di Giorgia Meloni, alle grandi questioni internazionali che hanno bisogno di pace e non di riarmo”, conclude Bonelli.