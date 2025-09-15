Elezioni Regionali, Bonelli: “il centrosinistra è unito, vinceremo”

“E’ una competizione estremamente importante perché c’è un centrosinistra unito, competitivo. Noi vinceremo queste elezioni regionali nelle Marche: il disastro di questa regione è di fronte agli occhi di tutti i cittadini delle Marche”. E’ quanto ha affermato Angelo Bonelli, deputato e leader di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), intervenuto a Senigallia. Secondo il parlamentare di Avs la sanità pubblica nelle Marche è stata “messa in ginocchio”, mentre “gli interventi sulla messa in sicurezza dal rischio idrogeologico non sono stati fatti. Oggi siamo nell’anniversario dell’alluvione e possiamo dire che ancora oggi tantissimi cittadini non hanno ricevuto l’indennizzo”.