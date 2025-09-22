Elezioni regionali, la proposta di Avs: “salario minimo per coprire il vuoto del governo”

“Un salario minimo regionale per coprire il vuoto lasciato dal governo”. È la proposta di Alleanza verdi e sinistra (Avs), che rientra nel programma della coalizione di centrosinistra a sostegno della candidatura a presidente del dem Matteo Ricci, presentata questa mattina con una conferenza stampa nella sede elettorale di Ricci ad Ancona. Oltre al deputato di Avs Franco Mari erano presenti le candidate a consigliere regionali Agnese Santarelli e Caterina Di Bitonto e il responsabile lavoro della segreteria nazionale di Sinistra italiana, Federico Martelloni.

“Salario minimo, adeguamento delle retribuzioni e riduzione dell’orario di lavoro sono le priorità del centrosinistra – ha affermato Mari – il salario minimo regionale serve per dare una spinta al governo”.