Elezioni Regionali, Antoci: “in Calabria a supporto di Tridico. Speranza può diventare realtà”

Arriverà domani in Calabria Giuseppe Antoci Europarlamentare e Presidente della Commissione Politica DMED del Parlamento Europeo. Antoci, già Presidente del Parco dei Nebrodi, nel 2016 sfuggì ad un gravissimo attentato mafioso dal quale uscì illeso grazie alla scorta della Polizia di Stato che, dopo un violento conflitto a fuoco, gli salvó la vita. È il primo uomo delle istituzioni ad essere colpito da una tentata strage di mafia dopo il 1992. Antoci, che è già stato più volte in Calabria per eventi sulla legalità e per ricevere delle Cittadinanze onorarie, arriva domani per supportare la campagna elettorale del collega e amico Pasquale Tridico. Con l’elevato sistema di misure di sicurezza che accompagna sempre i suoi spostamenti, sarà insieme a Tridico alle 10:00 a Tropea e alle 12:00 a Pizzo Calabro. “Arrivo in Calabria – dichiara Antoci – con la consapevolezza che la Calabria ha bisogno di voltare pagina ed eleggere Presidente di Regione un suo uomo di grande talento e preparazione come Pasquale Tridico”.

“Occasione per aprire un nuovo corso dando forza e vigore alla parola speranza”

“Oggi in Calabria – ancora Antoci – non si elegge solamente un nuovo presidente ma è veramente l’occasione per aprire un nuovo corso dando forza e vigore alla parola speranza. Sono certo – conclude – che la Calabria saprà riconoscerlo e darà a Pasquale Tridico il timone di una terra bellissima che ha bisogno con urgenza di essere guidata con lungimiranza e rettitudine”.