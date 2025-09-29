Elezioni Regionali: al via lo spoglio nelle Marche, dagli exit poll leggermente avanti il centrodestra | DATI

Al via lo spoglio per le regionali nelle Marche. C’è grande attesa per il risultato che avrà risvolti anche per la politica nazionale. I candidati presidente sono 6: la sfida è fra l’uscente, Francesco Acquaroli, per il centrodestra, Matteo Ricci per il centrosinistra, Claudio Bolletta, Democrazia Sovrana Popolare, Francesco Gerardi, Forza del Popolo, Lidia Mangani, Partito comunista italiano, Beatrice Marinelli, della lista Evoluzione della rivoluzione.
Tutti i dati in tempo reale
-
Affluenza definitiva attorno al 50%
L’affluenza al voto per le elezioni regionali nelle Marche si attesta attorno al 50%, con circa metà delle 1.572 sezioni pervenute. Se il dato verrà confermato si tratterebbe di una percentuale inferiore di circa nove punti rispetto a quella delle ultime elezioni regionali del 2020 (59,75%).
-
Istant poll Youtrend-Sky: Pd fra 26,5% e 28,5%, FdI fra 24% e 26%
Pd fra 26,5% e 28,5%, Fratelli d’Italia fra 24% e 26%, Forza Italia fra 6% e 8%, Alleanza Verdi Sinistra 5,5%-7,5%, Lega fra 4,5% e 6,5%. Sono i dati sui partiti dell’instant poll alle 15 di Youtrend per Sky Tg 24.
-
Instant poll Swg-La7, Acquaroli avanti 48,5-52,5% e Ricci 45,5-49,5%
Secondo il primo instant poll di Swg per La7 (sull’85% del campione) per le elezioni regionali delle Marche, il candidato del centrodestra, Francesco Acquaroli, è avanti tra il 48,5% e il 52,5%, mentre Matteo Ricci, in corsa per il centrosinistra, si attesta tra il 45,5% e il 49,5%.
-
Exit poll Sky: Francesco Acquaroli al 46-50% e Matteo Ricci al 46-50%
Francesco Acquaroli al 46-50% e Matteo Ricci al 46-50% secondo l’instant poll realizzato in esclusiva da Youtrend per Sky Tg24.
-
Exit poll, Acquaroli in lieve vantaggio su Ricci
Secondo gli Exit poll realizzati dal consorzio Opinio per Rai, il presidente delle Marche ricandidato per il centrodestra, Francesco Acquaroli, sta in una forbice tra il 48% e il 52% dei consensi, mentre lo sfidante del centrosinistra Matteo Ricci tra il 46% e 50%.