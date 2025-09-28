Elezioni Regionali: affluenza alle urne nelle Marche alle ore 23, in calo del 5% rispetto al 2020

L’affluenza al voto alle 23 per le elezioni regionali nelle Marche è del 37,71%. In calo di 5 punti percentuali rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2020 (42,72%). Il dato più elevato è stato registrato in provincia di Pesaro Urbino (40,07%), segue la provincia di Fermo (38,37%), poi Ancona (37,72%), Ascoli Piceno (36,26%) e infine Macerata (35,82%). Sono 499.917 gli elettori marchigiani che si sono recati alle urne.

Il dato finale sull’affluenza verrà reso noto domani alle 15, quando saranno definitivamente concluse le operazioni di voto.