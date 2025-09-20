Elezioni Regionali, Acquaroli: “risultati straordinari nelle Marche”

“I risultati che abbiamo ottenuto in questi anni sono straordinari e non vanno considerati scontati. Abbiamo difeso la nostra terra e costruito una visione per le Marche, insieme a tante persone determinate, giovani e imprese che con il loro lavoro quotidiano rendono grande questa regione”. E’ quanto ha affermato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che il 28 e 29 settembre cercherà una riconferma nella sfida, in particolare, con Matteo Ricci per il centrosinistra.

“Non ci sentiamo una regione in transizione, lo dimostriamo con i fatti, e vogliamo continuare a lavorare per riportare le Marche tra le regioni più competitive d’Italia e d’Europa, vogliamo lavorare per fare insieme ancora più Marche”, aggiunge Acquaroli.