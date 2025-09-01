Elezioni Regionali, a Reggio Calabria iniziativa di Democrazia Sovrana e Popolare

StrettoWeb

Domenica 7 settembre alle ore 20:00, a Piazza Camagna, a Reggio Calabria, iniziativa di Democrazia Sovrana e Popolare in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre dal titolo “Per una Calabria libera e forte”. All’evento parteciperanno Marco Rizzo, coordinatore di Dsp e Francesco Toscano, presidente di Dsp e candidato alla presidenza della Regione Calabria.