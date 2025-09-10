Elezioni Comunali a Reggio Calabria, Klaus Davi: “ci sarò, ma a Sinistra è impraticabile”. E lancia un’idea sulla figura di Gianni Versace | VIDEO

Klaus Davi ci sarà ancora. Candidato alle ultime elezioni comunali a Reggio Calabria, il giornalista ha annunciato oggi che scenderà nuovamente in campo in occasione della tornata in primavera, dove verrà eletto il nuovo sindaco della città dello Stretto. A margine di una conferenza stampa, Davi ha spiegato: “ci sono le elezioni alle porte e ci sarò. Non so in che condizioni, con una lista mia o altro. Ingresso in un partito? La Sinistra per me è impraticabile, per ovvi motivi. Ovviamente rispetto per le persone, ma è impraticabile. Centro Destra non lo so, è un problema. Se ho una lista la faccio, se ho le persone”.

Sui valori su cui fonderebbe la sua lista, precisa: “Reggio non è una città, ma una piattaforma emotiva, con il mare, lo Stretto, forse si fa il Ponte. E poi penso alla moda, c’è la figura di Gianni Versace che questa amministrazione non ha mai valorizzato. Creare anche una scuola di moda, magari collegata alla Marangoni di Milano, ma perché non la facciamo? Questa è la terra di Gianni Versace. Poi tra i valori direi il contrasto alle irregolarità, il cibo, i valori culturali e la valorizzazione dei giovani”.