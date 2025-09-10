E’ morto Paul Baccaglini: è stato presidente del Palermo e inviato de “Le Iene”

E’ morto, a 41 anni, Paul Baccaglini. Il suo corpo è stato trovato dalla campagna nella sua casa a Segrate, a Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un gesto volontario. Sull’episodio indagano i carabinieri di Milano e la Procura ha disposto l’autopsia. Noto per essere stato inviato del programma Mediaset “Le Iene”, la notizia del decesso è stata ufficializzata proprio dal programma, sui social: “Ciao Paul. Martedì mattina è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte della squadra de Le Iene qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia”.

Nato a Chicago, dopo i primi anni negli USA è arrivato in Italia. Da giovane impegnato nel mondo dello sport, è poi passato a quello dello spettacolo, diventando speaker di RTL e poi inviato de “Le Iene”. Terzo settore della sua carriera, quello della finanza: con la creazione di due fondi di investimento avrebbe voluto sfondare nel mondo del calcio. Aveva provato a farlo col Palermo, nel 2017, intavolando una trattativa con Zamparini. Per qualche mese è stato anche presidente.

Il cordoglio del Palermo

“Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Paul Baccaglini, presidente dell’US Città di Palermo negli ultimi mesi della stagione 2016-2017”. Così in una nota il Palermo esprime cordoglio.