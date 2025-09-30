Drammatico incidente sulla SS106: muore un 77enne, grave un bambino ricoverato al Gom di Reggio Calabria

Un nuovo incidente mortale si è verificato nella tarda serata di domenica sulla strada statale 106, all’altezza di Bianco, in provincia di Reggio Calabria. Lo scontro tra due automobili, avvenuto intorno alle 22, è costato la vita a Francesco Perre, 77 anni, padre e nonno molto conosciuto e stimato nella comunità. Secondo una prima ricostruzione, una delle due vetture stava per immettersi sulla statale quando è stata colpita violentemente da un’auto che sopraggiungeva a velocità sostenuta. L’impatto è stato devastante: oltre alla vittima, si registrano diversi feriti, tra cui un bambino trasportato d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria con un grave trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bianco, che hanno messo in sicurezza l’area e regolato il traffico, rimasto bloccato per ore. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La comunità di Bianco è sotto shock per la perdita di Francesco Perre, mentre cresce la preoccupazione per le condizioni dei feriti.