Donzelli a Reggio Calabria per le elezioni Regionali: in arrivo i big di Fratelli d’Italia a sostegno di Occhiuto

Fratelli d’Italia accende i riflettori su Reggio Calabria con un appuntamento politico di grande rilievo. Il prossimo 2 ottobre sarà in città Giovanni Donzelli, deputato alla Camera per FdI e responsabile nazionale dell’organizzazione del partito, per partecipare a un importante evento elettorale di cui i dettagli verranno comunicati successivamente. E’ l’ennesimo importante appuntamento del partito in città, dopo quello di oggi con il Ministro Calderone.

La presenza di Donzelli, uno dei dirigenti di punta di Fratelli d’Italia, viene letta come un segnale dell’attenzione crescente che il partito guidato da Giorgia Meloni riserva al territorio reggino. Un’area strategica, dove le dinamiche politiche locali si intrecciano con le grandi sfide nazionali e con le prospettive di sviluppo del Mezzogiorno.

L’iniziativa, che vedrà la partecipazione di dirigenti, amministratori e militanti, rappresenta l’occasione per fare il punto sui temi centrali della campagna elettorale e ribadire la volontà di rafforzare la presenza di FdI in Calabria. Dal radicamento sui territori alla proposta di un modello politico che punta a coniugare riforme istituzionali, infrastrutture e sostegno alle comunità locali, il messaggio sarà chiaro: Reggio Calabria è al centro della strategia del partito.

L’evento del 2 ottobre si annuncia dunque come un momento cruciale non solo per la campagna elettorale, ma anche per consolidare l’impegno di Fratelli d’Italia nel Sud e in particolare in una città che, per storia e dimensioni, è chiamata a giocare un ruolo di primo piano nello scenario politico regionale e nazionale.