“Donate sangue, donate vita” il messaggio di Schifani ai siciliani per la giornata di donazione del sangue

“Questa non è soltanto una giornata di donazione del sangue. È un momento che unisce solidarietà e memoria, vita e impegno civile. Abbiamo voluto istituire tre giornate dedicate alla donazione in Sicilia: il 23 maggio, il 19 luglio e il 21 settembre. Tre date che portano i nomi e il sacrificio di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Rosario Livatino. Tre giornate che trasformano il dolore in speranza, la memoria in gesto concreto di vita. Donare sangue significa dare futuro, significa essere parte di una comunità che non dimentica e che sa prendersi cura degli altri”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Renato Schifani in un video messaggio al convegno sulla donazione del sangue.

“21 settembre 1990. Dalla memoria all’impegno: la cultura al dono nelle nuove generazioni” organizzato dal Dasoe d Agrigento. “Per questo rivolgo a tutti voi un appello: donate sangue, donate vita – aggiunge – Ogni gesto, anche il più piccolo, può salvare una vita. Grazie a chi oggi è lì, a chi dona, a chi organizza, a chi rende possibile tutto questo. Il vostro esempio è il segno più bello di una Sicilia che ricorda, che crede, che spera e che non dimentica” conclude. Un messaggio di sensibilizzazione e di speranza per tutti coloro che, con un semplice gesto, possono salvare molte vite da destini spesso crudeli.