Domotek Volley, Zappoli: “ci aspetta una stagione tosta, voglio ancora più tifosi!”

Enrico Zappoli, schiacciatore confermatissimo in casa Domotek Volley, non nasconde la felicità per il ritorno in maglia amaranto, in un ambiente che sente profondamente suo. La stagione che si apre all’orizzonte, però, non sarà una passeggiata. Zappoli prevede un campionato di fuoco, anche a causa delle aspettative elevate create dall’ottima annata precedente. “Che stagione ti aspetti? Ma una stagione difficile perché comunque le aspettative sono abbastanza alte anche per quello che abbiamo fatto l’anno scorso e quindi penso che sia una stagione che ci aspetta veramente tosta“.

L’esordio, programmato per la prima di campionato è per il 26 ottobre in casa del Galatone. E già una prova complicata. “Iniziamo comunque con la prima partita fuori casa a Galatone che è una squadra con buoni giocatori. Io ho già visto qualche partita loro l’anno scorso, hanno un bel pubblico, quindi sarà un bell’esordio“.

La grande speranza, riguarda però il sostegno del pubblico di casa, quello del rinnovato Palacalafiore, dove, il team ha fatto ritorno. Zappoli lancia un appello e un augurio ai tifosi: “e poi la speranza è di poter trovare i tifosi come l’anno scorso. No, di più. Io mi auguro di più, l’anno scorso è stato fantastico“.

Sul nuovo roster messo insieme dalla società, lo schiacciatore ha un’impressione positiva, notando un mix di esperienza e giovani energie. “Che facce hai visto nei tuoi compagni? Allora, ho visto tanti volti nuovi, tanti ragazzi giovani che hanno voglia, e poi un po’ di gente che già conoscevo perché abbiamo giocato contro. Sono fiducioso“.