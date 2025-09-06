Domotek Volley, Pellegrino: “squadra rinforzata, ci aspettiamo una grande stagione”

C’è grande attesa per il secondo capitolo in Serie A della Domotek Volley Reggio Calabria in Serie A. Il direttore sportivo Cesare Pellegrino traccia un primo bilancio della squadra e lancia l’attesissimo appuntamento con la città. “Ci aspettiamo una bella stagione”. La squadra, reduce da una prima storica stagione in massima serie, si presenta con un roster profondamente rinnovato. “Naturalmente la squadra è stata rinnovata parecchio e tanti ruoli importanti sono arrivati a sostenere quello che abbiamo fatto già l’anno scorso – spiega il Ds – Quindi ci aspettiamo una grande stagione. I ragazzi sanno e hanno tanta responsabilità di fare bene quest’anno e quindi noi siamo fiduciosi nell’iniziare”.

Il punto di partenza di questa nuova avventura sarà un momento di festa e condivisione con i tifosi, che la scorsa stagione hanno scritto pagine indimenticabili di calore e passione. “Giorno 7 settembre invitiamo tutta la popolazione – annuncia Pellegrino – Sarà un momento di aggregazione, un momento per cominciare a riscaldare i motori realmente all’Area dello Stretto, uno scenario bellissimo grazie a Mediterranean Wellness. È il primo invito ufficiale vero per il tifoso Domotek”.

Un invito che suona anche come una sfida: superare il record di affluenza dello scorso anno. “Assolutamente sì. Domenica 7 settembre ci sarà la presentazione della squadra alla città. Ci aspettiamo una bella affluenza e già ancora abbiamo i ricordi della grande affluenza che c’è stata all’ultima partita dei play-off con, lo ripetiamo sempre, 4300 spettatori e più. Abbiamo intenzione di superarli quest’anno. Quindi intanto invitiamo tutta la città di Reggio a venire alla presentazione dei ragazzi, a conoscere i nuovi ragazzi”.

Sul campo, il programma prevede un avvio intenso per rodare la nuova squadra. “Abbiamo diversi appuntamenti. Intanto si inizierà con la palla quasi subito, al terzo giorno. So da programma che il Mister Antonio Poimeni inizierà con la palla come giusto che sia – racconta Pellegrino – Dopo un paio di settimane già c’è in programma un bel torneo in Sardegna e quindi noi poi abbiamo tanti amichevoli da fare perché la squadra si deve rodare: nuovo roster, nuovo palleggiatore e nuovi centrali. C’è molto da fare e molto da allenarsi”.