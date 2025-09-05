Domotek Volley, Lazzaretto: “a Reggio sto bene, voglio il PalaCalafiore pieno, possiamo arrivare in alto”

“Perché Reggio Calabria ancora?“. La domanda per Enrico Lazzaretto, uno dei pilastri della Domotek Volley, è quasi d’obbligo. La sua risposta, però, non è fatta di calcoli o strategie, ma di sentimenti genuini. “Eh, come mai? Perché mi sono trovato bene, perché si sta bene – racconta Lazzaretto con un tono sincero – come ho detto già dalle interviste precedenti, voglio vedere il palazzetto pieno. Sono curioso“.

Una scelta dettata dal cuore, quindi, ma anche da un progetto ambizioso che vede in una piazza calda e passionale un valore aggiunto. Un legame con la città che inizierà a rinsaldarsi già domenica con la presentazione ufficiale della squadra all’Arena dello Stretto. Ma il cuore di una squadra si costruisce in campo. E sul nuovo gruppo di giocatori radunati dalla società, Lazzaretto non ha dubbi: la qualità c’è tutta.

“Beh, allora sicuramente per esperienze abbiamo chi ha chissà il fatto suo – spiega – quindi gli innesti sono stati mirati e precisi a quello che ci serviva. Secondo me il gruppo può arrivare in alto perché ho visto dei bei giocatori, delle belle altezze, delle belle personalità. Sembra, quindi, che la voglia di vincere ci sia e ce ne sia tanta“.

Tutto è pronto per ricominciare, e il primo, vero obiettivo è proprio quello di riabbracciare i tifosi. Lazzaretto ci tiene a ricordare l’appuntamento clou della pre-stagione: “hai detto Palazzetto Pieno, però prima c’è un obiettivo: quello di riempire l’Arena nello Stretto domenica perché c’è la presentazione“.

"Ah, eh, assolutamente sì – conferma – Presentazione alle 21:30 all'Arena dello Stretto in via Arena Ciccio Franco grazie a Mediterranean Wellnes. Quella lì. Sì, speriamo di rivedervi tutti". Un invito diretto e sentito a una città che, con il suo calore, può essere il vero sesto uomo in campo per una squadra che sogna in grande.