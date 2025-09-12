Domotek Volley, la carica di Presta: “che atmosfera! Tifosi nostro 7° uomo”

Un nuovo volto, tanta forza ed esperienza e l’entusiasmo di chi non vede l’ora di mettersi in gioco. Luca Presta, centrale nativo di Belvedere Marittimo, appena arrivato alla Domotek Volley dalla Serie A2, ha presentato sé stesso e le sue ambizioni in un raduno allargato che ha visto protagoniste anche le atlete della squadra femminile che parteciperà al campionato di C Femminile.

Smaltite le emozioni fantastiche della presentazione tenutasi all’Arena dello Stretto è un momento per lavorare sodo e farsi trovare pronti per la nuova stagione.

L’atleta calabrese non ha nascosto la sua immediata impressione positiva sul nuovo ambiente. “Sicuramente una bellissima atmosfera, molto accogliente – ha esordito Presta – Noi non vediamo l’ora di iniziare subito questo cammino”.

Le domande si sono subito spostate sul palcoscenico che attende la squadra, sul girone e sulle avversarie che incontreranno nel corso della stagione. L’approccio del nuovo giocatore è pragmatico e concentrato sul lavoro quotidiano piuttosto che sulle previsioni. “Mah, sicuramente ancora presto. Quello che penso io è che sarà il campo a dire, diciamo, il nostro futuro. La cosa importante, secondo me, deve essere guardare alla nostra squadra, iniziare subito a lavorare, ad essere una squadra unita e a combattere ogni domenica”.

Sul raduno. “Non mi aspettavo così tanta gente, tante persone intorno al volley, intorno a questa città, attorno a Reggio Calabria“. Ed è proprio a questa comunità di appassionati che Luca Presta lancia il suo appello più sentito, un invito a stringersi ancora di più attorno alla squadra. “Sicuramente il mio invito più grande è soprattutto ai tifosi, mi appello al loro cuore, quello di essere settimo giocatore in campo e per supportarci per tutta l’annata“. Un messaggio chiaro, quello del nuovo centrale, che unisce la voglia di mettersi subito al lavoro alla consapevolezza che il sostegno del pubblico potrà essere un vero e proprio moltiplicatore di energie per la squadra nella lunga stagione che li attende.