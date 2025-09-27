Domotek Volley ko 3-1 al Torneo Cois: Sarroch va in finale

Sarà tutta a marchio “Sardegna” la finalissima del Torneo Cois di Sarroch. Tappa intermedia, lavorando in vista del prossimo campionato di A3, per la Domotek che, facendo girare uomini e schemi, ha ceduto il passo con il punteggio di 3 a 1 contro i padroni di casa, più pronti e con più test nelle “gambe” in questo precampionato. Questi i parziali: 25-20/25-18/27-29/25-19. Mister Polimeni è partito in sestetto iniziale con Capitan Laganà opposto, i centrali Presta ed Innocenzi, Saitta al palleggio, Lazzaretto, Zappoli ed il Libero De Santis.

Come era già accaduto nel test precampionato del PalaCalafiore disputato sette giorni prima contro Crotone, la Domotek ha adottato molta alternanza tra gli effettivi, in pieno clima precampionato. Bella la reazione di squadra del terzo set ma, come detto, c’è tanto da lavorare per farsi trovare pronti ed in palla.

Un test formativo contro una realtà che punta in alto nel prossimo campionato di A3 nel girone parallelo a quello dei reggini. L’impegno domenicale che chiuderà il torneo per gli amaranto si giocherà contro il Mantova, sconfitto dal CUS Cagliari, team che andrà a disputare invece la finalissima contro Sarroch. Si gioca alle ore 17:00.

De Santis: “buon test per mettere minuti nelle gambe”

Ecco le dichiarazioni del libero Saverio De Santis: “è stata la prima partita, abbiamo messo minuti nelle gambe, per noi è stato il primo test contro una squadra del nostro livello, una buona partita precampionato per affinare tutti i meccanismi di squadra. Sicuramente il Srroch è una squadra forte, con delle buone individualità, l’abbiamo visto oggi. Loro avevano già due partite importanti sulle gambe. Vedremo cosa è andato e cosa non è andato. Analizzeremo la partita perché domani vogliamo fare sicuramente un altro risultato e poi vogliamo costruire qualcosa di importante per quest’anno”.