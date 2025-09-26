Domotek Volley, Innocenzi: “squadra in crescita, vogliamo vincere. A Sarroch test importante”

Si avvicina il primo, atteso banco di prova “lontano da casa” per la nuova stagione amaranto della Domotek Volley. Capitan Laganà e i suoi compagni, sotto la guida del coach Antonio Polimeni, scenderanno in campo sabato 28 settembre in occasione del Quadrangolare Cois che si disputerà a Sarroch, in Sardegna. Ad aprire la due giorni sarà l’incontro tra Cus Cagliari e Mantova, mentre gli amaranto affronteranno in semifinale la compagine di Serie A3 del Sarroch.

A pochi giorni dalla trasferta, le dichiarazioni del nuovo centrale, Andrea Innocenzi, tracciano il percorso di una squadra che sta “scaldando i motori” con ambizione e pragmatismo. “Siamo reduci dal test contro la Pallavolo Crotone. È stata una prima sorta di test match all’inizio dell’inizio del campionato“, esordisce Innocenzi. “Siamo partiti bene, l’importante non era solo il risultato ma mettere alla prova le poche ma importanti cose che ci eravamo detti in queste settimane. Come ha detto il mister, era giusto tenere degli animi abbastanza tiepidi, ancora non caldi, però c’era tanta voglia lo stesso“.

L’attenzione alla crescita del gruppo non cancella, però, la fame di successo. “Stiamo scaldando, stanno scaldando la voglia di vincere – spiega il centrale – cioè in ogni set, in ogni punto, quindi contro chiunque. Non importava l’avversario, importava tutto: conoscerci e poi anche vincere. Perché vincere fa sempre bene“. Un approccio che nasce da un ambiente sereno, come conferma Innocenzi riguardo al suo approdo a Reggio Calabria: “per ora mi sto trovando veramente bene. Sono veramente contento della squadra, della società, non posso dire nulla di male, anzi. Sono veramente contento di aver fatto questa scelta“.

Lo sguardo è ora rivolto all’appuntamento sardo. “Penso che sia una buona occasione, buona opportunità di metterci a confronto con tre squadre che fanno la nostra categoria, tre buone squadre“, afferma. Innocenzi conosce bene il terreno di gioco: “Contro Sarroch conosco gente contro cui ho giocato e sono buoni. Mi han detto tutti che han fatto una buona squadra, così come Cus Cagliari, come Mantova, dove ho amici e so che sono abili e competitivi. Vorranno vincere anche loro“.

L’obiettivo, quindi, si fa duplice: “ovviamente lì sarà ancora più importante vincere, ma sarà ancora più importante continuare a trovare la nostra intesa, capire i nostri sistemi di gioco in vista del campionato, mettere benzina nelle gambe“.

Su una squadra che, “sulla carta”, è tra le favorite del campionato, Innocenzi preferisce la concretezza: “sì, eh diciamo di sì. Ma non pensiamo a questo, per ora pensiamo ad allenarci ogni giorno e a migliorare. Affronteremo di partita in partita, quindi vedremo“. Un ultimo, entusiastico cenno va al Palazzetto dello Sport di Reggio Calabria, il Palacalafiore, dove la squadra si è finalmente insediata. “Già dal primo giorno, quando sono arrivato l’avevo visto e ero rimasto piacevolmente molto sorpreso – racconta – perché un impianto così difficilmente lo trovi in Superlega, quindi figurarsi in A3. Poi voglio vederlo pieno e sarà sicuramente una bellissima emozione“.