Domotek Volley, il Dg Marco Martino: “Arena piena, parliamo al cuore della città”

Un’atmosfera elettrica, un’arena gremita e l’entusiasmo di una città intera. Si è chiusa con un bilancio più che positivo la presentazione della Domotek Volley all’Arena dello Stretto, durante la kermesse Mediterranean Wellness. A parlare, è il Direttore Generale Marco Tullio Martino, visibilmente emozionato per l’accoglienza ricevuta. “Un’arena piena è il giusto inizio. Forse più bello non ci poteva essere”. Con queste parole, piene di orgoglio e soddisfazione, Martino ha commentato l’evento di presentazione. “Noi abbiamo parlato al cuore della città, al cuore di Reggio Calabria. Ci rivolgiamo ai giovani perché è veramente un nostro motto, il futuro appartiene a loro”.

Martino ha poi voluto dedicare il merito di questo clima di fiducia alla visione del mister Antonio Polimeni, il faro della società. “Noi siamo veramente felici di quello che stiamo facendo, di quello che sta facendo questa società guidata sapientemente da Antonio (Polimeni ndr), perché soltanto grazie a lui abbiamo la lungimiranza di credere veramente in tutti i nostri obiettivi”. Un percorso che, partendo da solide fondamenta, guarda già al domani con grande ottimismo: “Siamo veramente felici, siamo soddisfatti delle basi che abbiamo gettato perché ci consentono di guardare al futuro con grande entusiasmo e perché no? Felicità di fare le cose per noi, per i nostri tifosi, ma soprattutto per questa meravigliosa città”.

Quando gli è stato ricordato l’emozione provata dal mister all’avvio del coro “Domotek, Domotek”, quasi un dejavù di passioni passate, Martino ha confessato la stessa, travolgente impazienza. “Guarda, io non vedo l’ora di entrare di nuovo al palazzetto, nel nostro Palacalafiore, di riabbracciare i nostri tifosi anche sul campo da gioco. Sento che loro hanno la stessa voglia, lo stesso entusiasmo”.

Un legame simbiotico, quello tra la squadra e il suo pubblico, che si appresta a vivere una nuova, emozionante stagione nel campionato di Serie A3. Le sue parole conclusive sono un ringraziamento e una promessa: “per cui ancora grazie a tutti e non vedo l’ora di incontrarci sul Taraflex”. L’appuntamento è ora sul campo, dove l’entusiasmo di questa notte dovrà trasformarsi in energia per affrontare la prossima, attesissima, stagione sportiva.