Disservizi idrici a Reggio Calabria, le precisazioni di Barreca: “il comune non c’entra”

“A fronte di numerose e ripetute informazioni errate e fuorvianti che rischiano di generare confusione nella popolazione va precisato che la gestione di reti, serbatoi e pozzi è fin dall’inizio del 2023 in capo alla Sorical (Società Risorse Idriche Calabresi) e non più al Comune di Reggio”, è quanto afferma il consigliere comunale, Franco Barreca. “Pertanto i disservizi registrati non vanno segnalati o contestati al Comune. Ne è dimostrazione il fatto evidente che ogni comunicazione relativa a quanto in oggetto è sempre e puntualmente presente sul sito della Sorical”, rimarca Barreca.

“Va pertanto reso noto alla popolazione, in modo chiaro ed inequivocabile, che le perdite o i guasti ( alla rete, ai serbatoi o ai pozzi) non sono in alcun modo asseverabili al Comune. I rapporti di collaborazione istituzionale con la Sorical sono ottimi ed il Comune, per quanto di sua competenza, farà sempre la sua parte”, conclude Barreca.