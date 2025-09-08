Discariche abusive a Messina: l’amministrazione comunale potenzia i controlli, importante incontro a Palazzo Zanca

“Oggi incontro operativo con gli assessori Minutoli e Carreri, i presidenti delle Municipalità ed il presidente Maria Grazia Interdonato di Messinaservizi Bene Comune. Insieme abbiamo fatto il punto sulle criticità legate alle mini discariche che si creano in città per colpa degli incivili che abbandonano rifiuti”, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile. “Noi non ci fermiamo: continueremo la lotta contro chi sporca Messina con comportamenti irrispettosi. Intensificheremo i controlli e le azioni contro l’abbandono dei rifiuti“, rimarca Basile.

“Messinaservizi Bene Comune interviene per bonificare tutti quegli spazi che vengono trasformati in discariche solo per colpa di pochi irresponsabili. Serve uno sforzo collettivo per mantenere la città pulita. Quello di oggi è stato un momento di confronto importante per coordinare attività sempre più concrete per un ambiente più pulito e vivibile per tutti”, conclude Basile.