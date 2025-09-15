Diritti civili, Occhiuto: “dobbiamo adeguarci ai tempi. Pier Silvio in campo? Sarebbe scelta importante”

“Da anni si parla della discesa in campo di Pier Silvio? Se dovesse farlo, sarebbe una scelta molto importante. Nel nostro simbolo c’è ancora il nome di Berlusconi”. E’ quanto ha affermato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un’intervista a “La Verità”. “Tajani? Ha avuto il merito far sopravvivere il partito quando si riteneva che non avesse più futuro. Credo che tutti, a partire dalla famiglia del Cavaliere, gli siano riconoscenti”, evidenzia Occhiuto. “Marina auspica una svolta più liberale? Suppongo che sia anche l’idea di Tajani. Alle ultime riunioni, s’è discusso di un manifesto per adeguarci ai tempi. Berlusconi, del resto, è stato il più autentico liberale in circolazione”, sottolinea Occhiuto.

“Il presidente di Fininvest vorrebbe una svolta sui diritti civili? Su molte questioni i giovani guardano al centro sinistra solo perché ritengono, sbagliando, che noi non siamo aperti a certi temi. Dobbiamo adeguarci”, conclude Occhiuto.