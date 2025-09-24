Dierre Basketball, Corlito svela la squadra dirigenziale: “siamo il motore pulsante di questa realtà”

Con queste parole il consigliere della Dierre Basketball Reggio Calabria, Gianpiero Corlito, anima del progetto bianco-blu, ha presentato ufficialmente lo staff dirigenziale per la nuova stagione durante la serata di presentazione del club che si è tenuto presso “Sporting Stelle del Sud”. Una squadra di professionisti e appassionati che affiancherà la società in un anno cruciale per il progetto cestistico reggino capitanati dal Presidente Roberto Filianoti.

All’appello hanno risposto presenti tutti i componenti dello staff: oltre a Corlito, Angelo Fazzari, Vittorio Colosi, Peppe Murano e Roberto Priolo. “È una bella squadra, sono dei bravi ragazzi“, ha scherzato Corlito, aggiungendo: “ci abbiamo messo un po’ di anni ma quest’anno stiamo cercando di crescere anche a livello societario“.

Corlito ha sottolineato la natura volontaria dell’impegno dirigenziale: “consideriamo il fatto che non siamo dei professionisti, abbiamo delle famiglie, abbiamo il lavoro. Mia moglie sbatte la testa perché sono mesi che non mi vede a casa – ha rivelato tra le risate – e questo è anche colpa del nuovo coach Inguaggiato (suo amico di sempre, ndr) che praticamente non mi lascia stare neanche un attimo“.

Il consigliere ha evidenziato gli obiettivi della dirigenza: “il nostro compito è sempre di non far mancare nulla ai ragazzi ed essere sempre presenti. Se c’è una squadra fuori che funziona, probabilmente anche i ragazzi hanno maggiori stimoli“.

Corlito, storico cestista di Palermo, nel roster della grande Viola a più battute anche negli anno Panasonic ha concluso con un consiglio ai ragazzi: “siamo con voi, sempre, ci aspettiamo il massimo dentro e fuori dal campo“.

La Dierre Basketball si appresta così ad affrontare la nuova stagione con una dirigenza consolidata e motivata, pronta a sostenere la crescita della società e dei giovani atleti.