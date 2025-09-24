Dierre Basketball, Corlito svela la squadra dirigenziale: “siamo il motore pulsante di questa realtà”

Gianpiero Corlito presenta la squadra dirigenziale della Dierre Basketball Reggio Calabria in vista della nuova stagione

Presentazione Dierre Basketball Reggio Calabria
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Con queste parole il consigliere della Dierre Basketball Reggio Calabria, Gianpiero Corlito, anima del progetto bianco-blu, ha presentato ufficialmente lo staff dirigenziale per la nuova stagione durante la serata di presentazione del club che si è tenuto presso “Sporting Stelle del Sud”. Una squadra di professionisti e appassionati che affiancherà la società in un anno cruciale per il progetto cestistico reggino capitanati dal Presidente Roberto Filianoti.

All’appello hanno risposto presenti tutti i componenti dello staff: oltre a Corlito, Angelo Fazzari, Vittorio Colosi, Peppe Murano e Roberto Priolo. “È una bella squadra, sono dei bravi ragazzi“, ha scherzato Corlito, aggiungendo: “ci abbiamo messo un po’ di anni ma quest’anno stiamo cercando di crescere anche a livello societario“.

Corlito ha sottolineato la natura volontaria dell’impegno dirigenziale:  “consideriamo il fatto che non siamo dei professionisti, abbiamo delle famiglie, abbiamo il lavoro. Mia moglie sbatte la testa perché sono mesi che non mi vede a casa – ha rivelato tra le risate – e questo è anche colpa del nuovo coach Inguaggiato (suo amico di sempre, ndr) che praticamente non mi lascia stare neanche un attimo“.

Il consigliere ha evidenziato gli obiettivi della dirigenza: “il nostro compito è sempre di non far mancare nulla ai ragazzi ed essere sempre presenti. Se c’è una squadra fuori che funziona, probabilmente anche i ragazzi hanno maggiori stimoli“.

Corlito, storico cestista di Palermo, nel roster della grande Viola a più battute anche negli anno Panasonic ha concluso con un consiglio ai ragazzi: “siamo con voi, sempre, ci aspettiamo il massimo dentro e fuori dal campo“.

La Dierre Basketball si appresta così ad affrontare la nuova stagione con una dirigenza consolidata e motivata, pronta a sostenere la crescita della società e dei giovani atleti.

