Dicembre in allegria: in arrivo “Sicilia Express”, la nuova serie comedy di Ficarra & Picone

Ficarra & Picone sono pronti a tornare sullo schermo con la nuova serie tv comedy “Sicilia Express” in arrivo dal 5 dicembre, solo su Netflix. Cinque puntate dirette e interpretate dal celebre duo siciliano, che promettono risate assicurate. Insieme alle prime immagini, è stata rilasciata la prima clip che ci racconta qualcosa in più sulla serie tv in arrivo. Sicilia Express racconta la storia di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che dividono la loro vita tra il lavoro a Milano e le loro famiglie in Sicilia.

Pochi giorni prima di Natale, scopriranno un portale magico, destinato a sconvolgere le loro vite. Oltre Salvo Ficarra e Valentino Picone, nel cast troviamo anche Katia Follesa e Barbara Tabita. Prodotta da Tramp Limited, la serie è scritta – oltre che da Ficarra & Picone – da Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini.