Diamante “brucia” di fuoco e passione con la 33ª edizione del Peperoncino Festival

di Francesco Marrapodi – Con il fascino di Manuela Arcuri, madrina d’eccezione della serata inaugurale, si è alzato il sipario sulla 33ª edizione del Peperoncino Festival di Diamante (CS). Un taglio di torta simbolico ha dato il via a una manifestazione che, dal 10 al 14 settembre, trasformerà la cittadina tirrenica nella capitale mondiale del peperoncino. Un evento nato nel 1992 dall’intuizione del giornalista Enzo Monaco, capace in oltre trent’anni di crescere e imporsi come una delle manifestazioni più originali e travolgenti del panorama nazionale e internazionale. Da sempre, il festival unisce gastronomia, cultura, spettacolo e intrattenimento, celebrando il peperoncino calabrese, simbolo di identità, tradizione e passione.

Una festa tra tradizione e spettacolo

L’edizione 2025 promette di essere indimenticabile: degustazioni, mostre, proiezioni, convegni tematici, ma anche la sfida più attesa e temuta, il Campionato Italiano ed Europeo dei Mangiatori di Peperoncino, riservato ai palati più coraggiosi. Non mancheranno appuntamenti storici come le Vignette sul Ring, mentre il prestigioso Premio Principe Gourmet andrà al maestro pasticcere Sal De Riso, reduce dal clamore internazionale suscitato al matrimonio di Jeff Bezos.

Diamante capitale del Mediterraneo

Definita “Città dei Murales e del Peperoncino”, Diamante diventa per cinque giorni un crocevia di culture e sapori. Quest’anno, grazie alla direzione artistica di Alfredo De Luca, la città ospiterà tre palchi principali che accoglieranno artisti e ospiti di fama mondiale, trasformando le notti calabresi in un palcoscenico di musica, spettacolo e convivialità.

Cucina d’autore

Grande novità di questa edizione è la collaborazione con gli Ambasciatori del Gusto, rappresentati da Gianluca De Cristofaro. In programma una serie di cene gourmet esclusive, riservate a pochi fortunati, che vedranno protagonisti alcuni dei più grandi interpreti della cucina italiana. Un connubio perfetto tra innovazione culinaria e i sapori autentici della Calabria, terra di eccellenze.

Il Peperoncino Festival di Diamante non è solo una festa: è un viaggio tra colori, profumi e sensazioni forti, capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori dall’Italia e dall’estero. Un’occasione per vivere la Calabria più autentica, dove il fuoco del peperoncino diventa metafora di passione, energia e identità. Diamante si prepara così a bruciare di peperoncino e di entusiasmo: e il cuore della Calabria batte più forte che mai.