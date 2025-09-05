Degrado sul viale Europa, la denuncia: “topi che arrivano fino al mio balcone, al Sindaco non interessa” | FOTO

Dal 5 agosto al 5 settembre, un mese esatto dalla prima segnalazione, nulla è cambiato in zona viale Europa: la spazzatura c’è ancora, il dissesto stradale idem, i topi si sono trovati bene e hanno chiamato anche gli amici e adesso arrivano fino ai balconi delle abitazioni. È la storia assurda che vede protagonista un cittadino di Reggio Calabria che, seppur abbia segnalato il problema (e ricevuto risposta di avvenuta lettura, come da foto in calce all’articolo), non ha visto nessuno porre rimedio al problema.

“La zona di via Sbarre Superiori 85, viale Europa, è invasa da topi che fuoriescono dal marciapiede dissestato, vivono tra i rifiuti perennemente depositati per strada e salgono fino ai balconi del palazzo dove risiedo (civico 85, via Sbarre Superiori). – spiega il lettore – Ho già segnalato ma il risultato è stato nullo. Il rischio sanitario è altissimo. Attendo pronto ed urgente intervento. Il sig. Sindaco e la giunta tutta dovrebbero interessarsi anche alle zone meno centrali della città“.