De Poli (Udc) a Lamezia Terme: “con Occhiuto fatti concreti”

“Con la guida di Roberto Occhiuto ci sono state non chiacchiere ma fatti concreti che hanno fatto rialzare la testa a tutta la Calabria“. E’ quanto ha affermato il segretario dell’Udc Antonio De Poli al comizio a sostegno della ricandidatura di Occhiuto a Lamezia Terme con tutti i leader del centrodestra.

“Occhiuto ha preso in mano una sanità commissariata e finalmente i bilanci sono in regola, Unione di centro rappresenta la storia delle persone più deboli, delle nostre famiglie, il futuro in Calabria parla centrodestra”, conclude De Poli.