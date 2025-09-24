Dalla Serie A1 all’Europa: il 26 settembre la presentazione della Smile Cosenza Pallanuoto

La Smile Cosenza Pallanuoto è pronta a varcare i confini nazionali e tuffarsi in una nuova avventura europea. Dopo anni di impegno, sacrifici e successi nella Serie A1, la squadra cosentina si prepara a vivere un sogno che diventa realtà: l’ingresso nelle competizioni continentali. Un traguardo storico non solo per il club, ma per tutta la città di Cosenza e per il movimento sportivo calabrese.

L’appuntamento è fissato per giovedì 26 settembre alle ore 19:00 presso l’Enoteca Provincia di Cosenza, dove si terrà la presentazione ufficiale della squadra. Sarà un momento speciale, carico di emozione e orgoglio, da condividere con tifosi, istituzioni, stampa e appassionati. Un’occasione per conoscere da vicino le atlete, lo staff tecnico e il progetto europeo che porterà il nome di Cosenza oltre i confini nazionali.

L’evento sarà accompagnato da un piacevole rinfresco, in perfetto stile calabrese, per celebrare insieme questo nuovo capitolo. Un brindisi collettivo per dare il via a una stagione che promette emozioni forti, dentro e fuori dalla vasca.

“È un sogno che si realizza – commentano il presidente della Smile Cosenza, Francesco Manna, ed i dirigenti della società Armando Filomia, Andrea Borsani e Costantino Gigliotti – e lo facciamo con la consapevolezza di rappresentare una terra che ha tanto da offrire, anche nello sport. Vogliamo portare in Europa il nostro spirito, la nostra grinta e il nostro orgoglio calabrese”. Attesa, anche, un’importante novità per l’Europa…

La Smile Cosenza chiama a raccolta tutta la comunità: sportivi, cittadini, giovani e famiglie. Perché questo traguardo è di tutti. Perché ogni bracciata verso l’Europa parte da qui, da Cosenza.