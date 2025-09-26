Dalla Calabria a Roma: l’epica lotta di due artisti calabresi destinate alla gloria

di Francesco Marrapodi – Roma, 24 settembre, ore 15:00. Le antiche mura di Palazzo Valentin hanno sobbalzato di trepidazione quando Angiolina Marchese, direttore dell’associazione artistica Arte Global, e Rosanna Vetturini, curatrice d’arte, hanno aperto le porte di “Essere nell’Essere”. La collettiva d’arte e conferenza Arte, Identità, Disabilità, patrocinata dalla Regione Lazio, promossa dal Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale Antonio Giammusso e dall’onorevole Fabrizio Santori, e presentata da Barbara Castellani, ha preso vita sotto la guida luminosa del cav. Maria Antonia Sparta, già Vice Questore della Polizia di Stato.

Evento

L’evento si è subito trasformato in un viaggio attraverso il cuore pulsante dell’essere umano, tra luci che hanno danzato e ombre che hanno raccontato storie di resistenza. Le sale, illuminate da una luce quasi cosmica, sono diventate un santuario sospeso tra emozione e silenzio. Angiolina e Rosanna, figlie dilette della Calabria, hanno guidato il pubblico in un percorso dove ogni opera, ogni scultura, ogni pennellata ha raccontato di fragilità trasformate in eroismo, di dolori sublimati in bellezza. Qui, l’arte non è stata mera contemplazione: è stata scudo e spada per chi non poteva difendersi da sé. La disabilità si è eretta a simbolo di forza, la creatività è diventata atto di coraggio. Tra i corridoi, il pubblico non ha incontrato solo colori o forme: ha incontrato vite, leggende di coraggio che hanno sfidato il silenzio e l’indifferenza. Angoli dell’anima che pochi hanno osato esplorare, dove l’arte è diventata memoria e respiro, filo invisibile che ha legato chi crea e chi osserva in un abbraccio eterno.

Visitare Essere nell’Essere è stato lasciarsi attraversare dall’energia delle opere

In un mondo che misura il valore umano in termini di produttività e perfezione, Angiolina e Rosanna hanno ricordato che la vera grandezza risiede nella capacità di riconoscersi nei più fragili. Ogni opera è diventata testimone di un cammino verso la luce, ogni gesto un battito di speranza, ogni sguardo un segnale di solidarietà viva, palpabile, incandescente. Visitare Essere nell’Essere è stato lasciarsi attraversare dall’energia delle opere, ascoltare il loro silenzioso grido di dignità e bellezza. È stato un invito a vedere il mondo con occhi nuovi, a sentire con il cuore, a comprendere che ogni vita, ogni gesto, ogni fragilità poteva diventare eroismo e creazione. Essere nell’Essere non è stato solo un evento artistico: è stato un atto di speranza, una fiamma accesa nel buio. E questo è stato possibile grazie a Angiolina Marchese, Rosanna Vetturini, Barbara Castellani, Maria Antonia Sparta, Antonio Giammusso e Fabrizio Santori, che hanno trasformato l’arte in luce viva e la memoria in coraggio: un faro ardente per tutti coloro che hanno saputo guardare oltre, dove il tempo si è fermato e l’anima ha respirato.

Momento toccante è stato quello delle premiazioni, conferite a figure che si sono distinte per il loro impegno sociale, culturale e umano:

• Daniele Virgili – per il contributo attivo nella difesa dei diritti e nell’inclusione sociale.

• Anna Fusco – prima ragazza con protesi alla mano a partecipare a Miss Italia; simbolo di forza e bellezza oltre i canoni.

• Marco Buschini – già Sottotenente della Polizia di Stato e autore di Il prezzo del dovere, per aver trasformato il dolore in testimonianza viva e coraggiosa.

• Andrea Jacquier – Andrea Jacquier – schermidore paralimpico, premiato per il suo straordinario esempio di resilienza e per il costante impegno nella promozione dell’inclusione e della consapevolezza sociale attraverso lo sport.

• Elisabetta Viaggi – prima modella sorda a partecipare a Miss Italia (1985); artista e pioniera della bellezza inclusiva.

• Alessandro Rinaldoni – artista sensibile e innovativo, per la capacità di trasformare il gesto creativo in atto di empatia e impegno civile.

Artisti partecipanti

Agron Taga, Alessandro Rinaldoni & Francesca Ghidini, Anna Catalano, Antonella Pirozzi, Astrit Shoti, Corradino Corrado, Danila Fulgenzio, Fabiana Sepe, Federica Virgili, Federico Avena, Fernando D’Ospina, Francesca Coccurello, Giovanna Morano, Giuditta Pedrini, Irena Pavlyshyn, Jomay Tam, Julia Moisin, Leo Napoletano, Lorella Lauricella, Luigi Di Mauro, Raffaella Febbo, Rosanna Della Valle, Simone Gabriele, Sonia Manente, Tony Morelli, Vanda Panzironi, Vittoria Lonetti.