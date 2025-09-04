Dal Movimento 5 Stelle a Fratelli d’Italia, l’ex sottosegretario Dalila Nesci si candida alle elezioni regionali in Calabria

“Entro in Fratelli d’Italia, il partito fondato e guidato da Giorgia Meloni, una leader seria e onesta che sta garantendo all’Italia un ruolo da protagonista”. E’ quanto afferma l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle e sottosegretario Dalila Nesci, che annuncia il suo ingresso nel principale partito di centrodestra e la sua candidatura alle elezioni Regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. “È stato un percorso di avvicinamento iniziato negli ultimi due anni, grazie a Wanda Ferro, Giovanni Donzelli, Arianna Meloni e a tutta la classe dirigente di FdI. Sono onorata di essere stata accolta in questa comunità politica e di essere candidata alle prossime elezioni regionali della Calabria”, evidenzia Nesci.

“La Calabria ha bisogno di buon governo”

“La politica deve essere esercitata con onestà e spirito di servizio. Accetto questa candidatura perché la Calabria ha bisogno di buon governo e concretezza. Da parlamentare e Sottosegretario di Stato ho portato risorse reali, come con il Cis Calabria – Svelare Bellezza, dimostrando che dalle istituzioni si può incidere davvero, oltre la propaganda“, rimarca Nesci.

“Scelta di maturità e rresponsabilità”

“La mia è una scelta di maturità e responsabilità. Con Giorgia Meloni al Governo, con Wanda Ferro in Calabria e con una comunità di dirigenti e militanti appassionati, ho trovato un partito che unisce esperienza e rinnovamento, capace di garantire interlocutori seri, credibili e vicini agli amministratori locali. Una Calabria diversa è possibile, una Calabria che ingrani una marcia in più con Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni e con Occhiuto Presidente. Io mi rimetto a disposizione della mia terra con lo stesso spirito che ha guidato finora il mio percorso: serietà, onestà e servizio”, conclude Nesci.