Dal cucchiaio di Totti (parato da Taibi) al gol di Di Michele: gli shoot out al “Granillo” per “Operazione Nostalgia” | FOTO e VIDEO

Una roba tutta americana, ideata negli anni ’90, ma durata poco. Però è nostalgica. E per questo è stata scelta dagli organizzatori di “Serie A – Operazione Nostalgia” nel caso in cui la gara fosse finita in pareggio. Al “Granillo” di Reggio Calabria, scelta come sede del terzo raduno annuale, è finita proprio in pareggio. Un caso? Probabilmente l’idea degli shoot out era troppo “ghiotta”. E così è andata. La modalità? Si parte dai 30 metri palla al piede e ci si avvicina al portiere. Obiettivo? Segnare, ovviamente. In ogni modo possibile.

Nel video qui di seguito, l’esecuzione di alcuni di questi: Totti che si fa parare il cucchiaio da Taibi e Cozza e Di Michele che segnano.