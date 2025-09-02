Dal Cile a Reggio Calabria guidati da ChatGPT: la scelta di Vincenzo e Katherine diventa simbolo della diaspora italiana

StrettoWeb

Una storia di radici, modernità e speranza arriva dal Sud America fino allo Stretto. Vincenzo e Katherine, due giovani cileni, hanno deciso di trasferirsi a Reggio Calabria dopo aver chiesto a ChatGPT quale fosse la città italiana più adatta alle loro caratteristiche e ai loro desideri di vita. La risposta li ha portati proprio qui, nel cuore della Calabria. Vincenzo, cittadino italiano grazie al nonno originario di Napoli, appartiene a quella vasta comunità di discendenti degli emigrati italiani che oggi viene definita diaspora italiana. Una risorsa immensa e spesso poco valorizzata, che conta milioni di persone nel mondo con legami culturali, affettivi e storici con l’Italia. Katherine, sua compagna di vita e di viaggio, lo accompagna in questa avventura con entusiasmo e spirito di scoperta. La loro scelta non è solo personale, ma porta con sé un messaggio più ampio: il Sud Italia, e in particolare la Calabria, possono diventare una terra di ritorno, crescita e progresso se capaci di accogliere e valorizzare i tanti giovani discendenti di italiani sparsi nel mondo.

Oggi la regione affronta sfide cruciali: spopolamento, fuga di cervelli e carenza di opportunità lavorative. Tuttavia, storie come quella di Vincenzo e Katherine mostrano come la diaspora calabrese possa rappresentare una straordinaria occasione di rilancio. Tornare a investire sulle proprie radici significa portare nuove competenze, visioni internazionali, energie fresche.

La tecnologia, in questo caso, ha fatto da ponte: un consiglio arrivato da un’intelligenza artificiale ha acceso la scintilla. Ma è il desiderio di ricostruire legami familiari e culturali, insieme alla ricerca di una qualità della vita migliore, a rendere questo percorso autentico e significativo. Il futuro di Vincenzo e Katherine a Reggio Calabria è appena iniziato. La loro esperienza può diventare un simbolo di ciò che il territorio calabrese ha da offrire: bellezza, autenticità, tradizioni vive, ma anche la possibilità di aprirsi a nuove forme di sviluppo e innovazione grazie al contributo della diaspora. Riconoscere e valorizzare questo patrimonio umano diffuso nel mondo potrebbe trasformarsi in una strategia concreta per il rilancio socio-economico del Sud, facendo della Calabria non solo una terra da cui si parte, ma sempre più una terra a cui si torna.