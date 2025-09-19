Dal 2007 al 2025, Miccoli e Amauri di nuovo insieme nel Palermo. Ma c’è un piccolo dettaglio…

Anno 2007: Miccoli raggiunge Palermo. Lì c’è già Amauri. I due formano un attacco niente male, nel contesto di una squadra già rodata, ormai da qualche anno in Serie A e pronta già a palcoscenici importanti, come quelli europei. Erano gli anni belli, il clou di quelli d’oro di Zamparini, con il “Barbera” sempre pieno, l’Europa League, i grandi colpacci contro le big.

Anno 2025: Miccoli e Amauri si ritrovano a Palermo, a giocare insieme con la maglia rosanero. Ma come? Hanno rispettivamente 46 e 45 anni. E infatti c’è un piccolo dettaglio. Sono Miccoli e Amauri, sì, ma sono nello specifico Diego Miccoli e Hugo Leonardo Amauri, i figli dei due ex attaccanti dei siciliani, che ora si sono ritrovati nella Primavera del Palermo. Un bellissimo déjà vu, un misto tra sogno e nostalgia. Sì, perché i tifosi del Palermo sognano anche che magari, in un futuro non così lontano, i due possano ripercorrere le gesta dei padri, così da poter tornare ad urlare i loro nomi al “Barbera”.