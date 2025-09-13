Da Lost alla Calabria: la star di Hollywood Evangeline Lilly a Catanzaro

Dal 21 al 28 settembre 2025 la Calabria si prepara ad accogliere una delle attrici più amate e riconoscibili del panorama internazionale: Evangeline Lilly, che sarà protagonista a Torre Sant’Antonio, Santa Caterina dello Ionio, per il progetto “From Script to Pitch”, ideato da The Quiet Collective. Lilly è un volto che ha segnato l’immaginario collettivo di milioni di spettatori. Conosciuta in tutto il mondo come Kate Austen, la coraggiosa sopravvissuta della serie cult Lost, l’attrice canadese ha saputo conquistare Hollywood passando dai set televisivi ai blockbuster.

Dopo il successo della serie, Peter Jackson la volle nella trilogia de Lo Hobbit, dove interpretò Tauriel, la guerriera elfica creata appositamente per i film. Negli ultimi anni, Lilly è entrata nell’universo Marvel con il ruolo di Hope van Dyne / Wasp, affiancando Paul Rudd in Ant-Man e trasformandosi in una delle eroine più amate del franchise.

Ma Evangeline Lilly non è solo attrice. È anche scrittrice: con la collana The Squickerwonkers ha dato vita a un universo narrativo per giovani lettori, mescolando atmosfere dark e riflessioni morali. Una doppia anima, tra recitazione e scrittura, che rende ancora più significativa la sua presenza in Calabria per un workshop dedicato proprio alla narrazione e alla forza delle storie.

“From Script to Pitch” nasce con l’obiettivo di trasformare la Calabria in un polo creativo capace di attirare sceneggiatori e registi da tutto il mondo. Una settimana di immersione totale nella scrittura, tra masterclass, mentoring e sessioni di confronto, in cui i partecipanti lavoreranno allo sviluppo di idee e progetti cinematografici pronti per il mercato internazionale. La presenza di una personalità come Evangeline Lilly, capace di spaziare tra cinema d’autore, fantasy epici e produzioni hollywoodiane, arricchirà ulteriormente questo laboratorio di esperienze e visioni.

A fare da cornice sarà la suggestiva Torre Sant’Antonio, antica torre costiera affacciata sul mare, un luogo che custodisce secoli di storia: già citata nel Codice Romano-Carratelli, manoscritto cinquecentesco che raffigurava le fortificazioni della costa calabrese, oggi la Torre è rinata come spazio culturale e di ospitalità. Un contesto unico, dove la memoria del passato incontra nuove prospettive creative, e che si prepara ad accogliere una star di livello mondiale.

Con la presenza di Evangeline Lilly, la Calabria conferma ancora una volta la sua capacità di diventare set di incontri, contaminazioni e nuove narrazioni: un ponte tra radici antiche e storie destinate a viaggiare nel mondo.