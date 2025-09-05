Da Africo all’Italia Under 21 di calcio: grande emozione per l’esordio di Costantino Favasuli in azzurro

di Francesco Marrapodi – Mancano dolo poche ore e poi il sogno di un giovane calciatore calabrese si realizzerà. È questo che sta per accadere al calciatore africese Costantino Favasuli, centrocampista del Catanzaro, che è stato convocato dal commissario tecnico della Nazionale Under 21, Silvio Baldini, per sostituire l’infortunato Micheal Kayode. Un traguardo che segna un momento importante nella carriera del giovane calciatore di Africo e che rappresenta una grande soddisfazione per tutta la Calabria.

Favasuli avrà l’opportunità di indossare per la prima volta la maglia azzurra oggi alle 18:15, quando l’Italia Under 21 affronterà il Montenegro allo stadio Alberto Picco di La Spezia, nell’ambito delle qualificazioni per il Campionato Europeo. Martedì 9 settembre, sempre alle 18:15, gli azzurrini saranno di nuovo in campo a Bitola, contro la Macedonia.

La carriera di Costantino Favasuli

Nato e cresciuto calcisticamente nella Scuola Calcio Segato di Reggio Calabria, Favasuli si è affermato nel settore giovanile della Fiorentina, dove ha militato in diverse formazioni, dalle Under-16 alla Under-18, per poi entrare nella Primavera, con la quale ha vinto la Supercoppa Primavera e due Coppe Italia Primavera. Nel 2023, dopo il rinnovo con la Fiorentina fino al 2028, ha giocato in prestito alla Ternana, esordendo anche in Serie A contro la Salernitana. Nella stagione successiva, è passato in prestito al Bari, dove ha segnato il suo primo gol tra i professionisti nel pareggio contro il Catanzaro.

Nel luglio 2025, il suo cammino lo ha portato al Catanzaro, dove ha firmato un contratto quadriennale. Ora, con la chiamata in Nazionale, Favasuli si prepara a vivere una nuova, entusiasmante fase della sua carriera, che non solo rappresenta una grande opportunità personale, ma anche un riconoscimento per il talento e l’impegno che il calciatore ha sempre messo, partita dopo partita, senza mai fermarsi.

Con questa convocazione, il giovane centrocampista calabrese aggiunge un altro capitolo alla sua promettente carriera, con il sogno di rappresentare l’Italia e portare avanti l’orgoglio della sua terra.