Crotone in amministrazione giudiziaria, il club allo scoperto: “vi spieghiamo perché questa decisione”

Il Crotone si esprime così, in una nota firmata dall'Avvocato Francesco Verri, commentando la decisione del Tribunale di Catanzaro di mettere il club in amministrazione giudiziaria

Crotone squadra formazione 2025-2026

“Esamineremo con cura il provvedimento provvisorio del Tribunale di Catanzaro e ci prepareremo per l’udienza prevista per la sua discussione in programma il 13 ottobre. Registriamo che non si tratta affatto di un provvedimento punitivo: la misura è stata adottata perché l’Autorità Giudiziaria ritiene che l’Fc Crotone abbia subito il potere di intimidazione della ‘ndrangheta e non ipotizza, neanche lontanamente, complicità o connivenze della società, dei suoi soci o dei suoi dirigenti e collaboratori. L’Fc Crotone collaborerà attivamente con gli amministratori giudiziari nominati dal Tribunale per proseguire le proprie attività nell’interesse della società, dei tifosi e in generale dello sport”.

