Crotone-Cosenza, non vince nessuno. Anzi sì: la noia. Allo “Scida” un bruttissimo 0-0

Oltre 6 mila spettatori e un bel colpo d’occhio sugli spalti (con 700 da Cosenza). Sì, ma solo sugli spalti. Lo spettacolo oggi, nel derby calabrese tra Crotone e Cosenza, è rimasto solo sugli spalti. In campo, infatti, non è successo quasi nulla. 0-0 allo “Scida”, per la terza gara di campionato di entrambe. Non vince nessuno, anzi vince la noia. Gara soporifera, ritmi mai veramente alzati e pochissime occasioni, quasi tutte di marca locale. Il Cosenza, supportato dai 700 tifosi (è stato anche lì contestato Guarascio, presente allo stadio), alla fine ha strappato un buon punto, rimandando l’appuntamento con la vittoria dopo tre partite.
Risultati Serie C Girone C, 3ª giornata
Sabato 6 settembre
Ore 17:30
Giugliano – Foggia 1-0
Sorrento – Trapani 1-2
Ore 20:30
Casarano – Benevento 1-0
Casertana – Potenza 3-2
Catania – Monopoli 4-0
Domenica 7 settembre
Ore 17:30
Crotone – Cosenza 0-0
Ore 20:30
Altamura – Cavese
Audace Cerignola – Siracusa
Latina – Picerno
Recupero: Salernitana – Atalanta U23 (mercoledì 17 settembre ore 20.00)
Classifica Serie C Girone C
- Catania 9
- Benevento 6
- Salernitana 6*
- Casertana 6
- Crotone 4
- Monopoli 4
- Potenza 4
- Giugliano 4
- Casarano 4
- Latina 3*
- Atalanta U23 3*
- Audace Cerignola 2*
- Picerno 2*
- Cosenza 2
- Sorrento 1
- Cavese 1*
- Siracusa 0*
- Altamura 0*
- Foggia 0
- Trapani -1
*Una partita in meno
Prossimo turno, 4ª giornata
Venerdì 12 settembre
Ore 20:30
Foggia – Latina
Monopoli – Audace Cerignola
Potenza – Crotone
Sabato 13 settembre
Ore 17:30
Picerno – Casarano
Siracusa – Benevento
Domenica 14 settembre
Ore 15:00
Atalanta U23 – Altamura
Cosenza – Catania
Ore 17:30
Trapani – Casertana
Ore 20:30
Salernitana – Sorrento
Lunedì 15 settembre
Ore 20:30
Cavese – Giugliano