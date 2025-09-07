Crotone-Cosenza, non vince nessuno. Anzi sì: la noia. Allo “Scida” un bruttissimo 0-0

Oltre 6 mila spettatori e un bel colpo d’occhio sugli spalti (con 700 da Cosenza). Sì, ma solo sugli spalti. Lo spettacolo oggi, nel derby calabrese tra Crotone e Cosenza, è rimasto solo sugli spalti. In campo, infatti, non è successo quasi nulla. 0-0 allo “Scida”, per la terza gara di campionato di entrambe. Non vince nessuno, anzi vince la noia. Gara soporifera, ritmi mai veramente alzati e pochissime occasioni, quasi tutte di marca locale. Il Cosenza, supportato dai 700 tifosi (è stato anche lì contestato Guarascio, presente allo stadio), alla fine ha strappato un buon punto, rimandando l’appuntamento con la vittoria dopo tre partite.

Risultati Serie C Girone C, 3ª giornata

Sabato 6 settembre

Ore 17:30

Giugliano – Foggia 1-0

Sorrento – Trapani 1-2

Ore 20:30

Casarano – Benevento 1-0

Casertana – Potenza 3-2

Catania – Monopoli 4-0

Domenica 7 settembre

Ore 17:30

Crotone – Cosenza 0-0

Ore 20:30

Altamura – Cavese

Audace Cerignola – Siracusa

Latina – Picerno

Recupero: Salernitana – Atalanta U23 (mercoledì 17 settembre ore 20.00)

Classifica Serie C Girone C

Catania 9 Benevento 6 Salernitana 6* Casertana 6 Crotone 4 Monopoli 4 Potenza 4 Giugliano 4 Casarano 4 Latina 3* Atalanta U23 3* Audace Cerignola 2* Picerno 2* Cosenza 2 Sorrento 1 Cavese 1* Siracusa 0* Altamura 0* Foggia 0 Trapani -1

*Una partita in meno

Prossimo turno, 4ª giornata

Venerdì 12 settembre

Ore 20:30

Foggia – Latina

Monopoli – Audace Cerignola

Potenza – Crotone

Sabato 13 settembre

Ore 17:30

Picerno – Casarano

Siracusa – Benevento

Domenica 14 settembre

Ore 15:00

Atalanta U23 – Altamura

Cosenza – Catania

Ore 17:30

Trapani – Casertana

Ore 20:30

Salernitana – Sorrento

Lunedì 15 settembre

Ore 20:30

Cavese – Giugliano