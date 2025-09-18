Crotone Calcio sotto amministrazione giudiziaria: i legami con la ’ndrangheta e l’inchiesta di 11 anni fa

“La Dda ed il Questore di Crotone hanno ottenuto l’amministrazione giudiziaria per il Crotone Calcio, vi sarebbero rapporti di ‘contiguità’ tra proprietà e ambienti della ‘ndrangheta. Questo 3 giorni fa. Undici anni fa avevamo lanciato l’allarme con questa inchiesta di Presa Diretta. Il pentito Luigi Bonaventura ci aveva raccontato tutto, compreso il ruolo della ‘security della squadra, che di fatto curava i rapporti con le ‘ndrine e l’occhio di riguardo verso alcuni calciatori“. Così il giornalista Federico Ruffo, attualmente conduttore del programma ‘Mi manda RaiTre’, inviato per Presa Diretta e Report, in un lungo post su ‘X’ correlato da video, ricorda l’inchiesta condotta sulla squadra di calcio del Crotone.

“Nel filmino del suo matrimonio, che qui vi ripropongo (lo pubblica sulla pagina X ndr), le immagini di Salvatore Aronica, all’epoca al Napoli, già indagato per una combine (finita in prescrizione), ed unico giocatore presente fra i tavoli pieni di boss calabresi. Undici anni fa. Non perdemmo una sola querela, ma nessuno dette troppa importanza a quello che avevamo raccolto“, conclude Ruffo.