Crotone: appicca incendio nel bosco e resta gravemente ustionato, arrestato

L’uomo è stato trovato dai carabinieri vicino al rogo con ustioni alle gambe: ricoverato in una struttura specializzata, mentre vigili del fuoco e Calabria Verde hanno contenuto le fiamme evitando danni alle abitazioni

anziano appicca incendio
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Un uomo di 77 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di essere stato il responsabile di un incendio che lo scorso 25 settembre, in località “Timpa del Salto” di Belvedere Spinello, aveva devastato un bosco. I militari della stazione di Belvedere, durante un servizio di pattugliamento, avevano notato una densa colonna di fumo levarsi nei pressi di un edificio rurale. Dopo avere allertato i vigili del fuoco, i carabinieri si sono recati sul posto, riuscendo in breve tempo ad individuare l’area da cui si erano propagate le fiamme.

Il 77enne responsabile dell’incendio è stato trovato poco distante con gravi ustioni alla gambe. L’uomo è stato trasferito con l’elisoccorso in una struttura sanitaria specializzata per i grandi ustionati, dove è tuttora ricoverato. Le squadre di Calabria Verde, supportate dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine, hanno lavorato a lungo per circoscrivere l’incendio, evitando che raggiungesse le abitazioni vicine e contenendo i danni ambientali.

