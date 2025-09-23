Crosetto: “a lavoro per piano sicurezza infrastrutture e aeroporti, scongiurare attacco droni come a Copenaghen”

Dopo lo sconfinamento di alcuni droni stranieri sui cieli di Copenaghen, cresce l’allarme nelle principali nazioni europee per la risposta difensiva ad eventuali attacchi aerei. L’Italia non fa eccezione. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha dichiarato che anche l’Italia sta mettendo a punto un piano di sicurezza nazionale affinchè non si verifichi una situazione simile a quella danese.

“L’Italia sta lavorando alla messa a punto di un piano di sicurezza nazionale per infrastrutture e aeroporti: lo scopo principale è di scongiurare rischi e sabotaggi in questa crisi internazionale con attacchi ibridi come il caos scatenato nei cieli di Copenaghen, dove sullo scalo aereo della capitale danese hanno sorvolato alcuni droni di sospetta provenienza russa“, ha dichiarato Crosetto.