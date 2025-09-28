Cosenza, Tridico: “Succurro inaugura strade mulattiere, prende in giro i calabresi”

“Il presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, trova il tempo per fare tutto: promettere lavoro in campagna elettorale come dimostrato dai media nazionali, e inaugurare strade che in realtà restano mulattiere mai completate come quelle delle aree interne del Basso Jonio cosentino. Ed ha pure il coraggio, ovviamente in piena campagna elettorale, di festeggiare in pompa magna le prese in giro ai calabresi, organizzando passerelle, tagliando nastri, mentre i cittadini ogni giorno sono costretti a percorrere le strade delle aree interne insicure e dimenticate da decenni”. È quanto dichiara Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione per il campo progressista.

“Questa è la fotografia dei fallimenti del centrodestra: tutta lustrini e paillettes spacciati per fatti. Propaganda che tenta di coprire l’incapacità di governare. I calabresi meritano strade sicure e funzionanti, non prese in giro. Il 5 e 6 ottobre possiamo scrivere una storia diversa“, conclude Tridico.